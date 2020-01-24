英特爾上季收入超預期　股價市後曾飆7%

美國晶片生產商英特爾(Intel)去年第四季收入首次突破200億美元大關，股價於市後交易時段曾抽高逾7%，至67.93美元，其後升幅收窄至5.65%，見66.9美元。

於美股收市後公布，上季錄得收入202億美元，按年增長逾8%，高過市場預期的192.2億美元；經調整後每股盈利1.52美元，市場預期1.25美元；淨利潤69億美元，市場預期54.98億美元。個人電腦業務增長10%。

至於去年全年的淨利潤210億美元，市場預期為196.47億美元，2018年為210.53億美元；2019年全年收入720億美元，市場預期709.83億美元，2018年為708.48億美元。

此外，董事會將年度股息提高5%，至每股1.32美元，將從3月1日開始向2月7日登記在冊的股東支付每股33美仙的季度股息。

展望今年，公司料首季將錄得收入約190億美元，市場預期172億美元，調整後每股盈利為1.3美元，市場預期1.04美元。全年收入料約為735億美元，高過預期的722億美元，調整後每股盈利約5美元，亦較預期的4.69美元高。

另外，公司行政總裁Bob Swan表示，公司已獲得市場份額，並對未來充滿信心，而在2019年產生38億美元人工智能(AI)為主的收入。

公司同時確認將重組其數據中心產品部門並裁員，惟未有透露實際數字，只稱是少於全球員工總數的1%，即少於1,100名員工。

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