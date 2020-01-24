咬住唔放！美國擬推新規對華為供應商施加更多限制

美國不斷狙擊中國科技巨企華為，美國商務部長羅斯最新透露，即將推出新規對華為的美國供應商施加更多限制。

外電報道，羅斯出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時稱，正在推進對華為的新限制措施相關工作，稍後將會推出，而美國的最終目標不是切斷華為與所有美國供應商的關係，而是保護國家安全。

美國商務部發言人亦指，將在準備就緒時發布公告。消息指商務部正在考慮另一項針對產品直接供應的新規，可能在幾周內完成流程，該規則將適用於在美國設計但完全在海外生產的產品。

羅斯表示，中美沒有在第一階段貿易談判中討論對華為的限制，下一步討論也還沒有啟動，目前沒有特別打算在第二階段談判中討論有關問題。

特朗普政府以構成安全威脅為由，在去年將華為列入黑名單。此舉導致許多美國公司不能向華為出售產品。但也有一些美國供應商設法繞過規定，繼續向華為提供關鍵電子零件。

事實上，部分美國公司引述約束美國政府出口管制能力的規則，藉此繼續向華為出售產品。如果公司可以證明相關產品的大部分生產過程發生在美國境外，就可以得到一些豁免。目前的門檻是75%的生產發生在海外。政府正討論將該比例提高到90%。

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