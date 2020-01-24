【大行報告】里昂指維達高端產品增長強勁
2020年01月24日 10:26
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里昂報告指出，維達國際(03331)對其2020年增長及利潤前景看法維持正面，管理層估計個人護理產品將有好表現，並繼續成為第二增長引擎，除受惠木漿價格維持低位外，該行亦估計公司可繼續受惠於產品升級，估計2020至2022年其銷售增長7%至8%，而利潤增長則可達9%至12%。
報告又指，木漿價格向下，貢獻公司去年利潤增長近半。其管理層亦估計，木漿價格底已見底，將其木漿庫存由4個月增至6個月，將成本優勢延續至今年上半年，公司估計短期木漿價不會顯著向上，預期受惠木漿價及產品組合升級，今年毛利率可按年有改善。
里昂稱，去年下半年價格戰激烈，但公司仍能維持其售價，折扣幅度比同業較細，相信今年行業價格仍會進一步向下，管理層未有排除2020年減價的可能性，但強調公司在高端產品上無太多競爭，故仍會是主要的增長引擎，估計可抵銷價格方面的壓力。
展望2020年，維達期望銷售增長可達雙位數增，且毛利率可按年有所改善。該行將其2020至2021年淨利預測提升10%至16%，主要考慮毛利率提升及木漿價等因素，另外亦看好其高端產品增長強勁，公司業務防守力佳，可抵禦宏觀不確定性，將其目標價由20港元，調升至23元，維持「買入」評級。
另外，美銀證券亦將維達目標價調升至18.5元，評級「中性」。
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