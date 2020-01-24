【高盛推介】趁低留意恒指牛熊證
2020年01月24日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(23日)個別發展。市場繼續密切關注新型冠狀病毒疫情發展。世界衛生組織宣布，新型冠狀病毒疫情暫不構成國際公共衛生緊急事件。
恒指周四再度失守28,000點關口，收市跌431點。在周五(24日)春節假期前夕的半日市中，早段繼續下跌。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見周四再有大量資金轉向部署牛證，錄得約1,08億元資金流入。
在恒指周四下跌，牛熊證資金需求變得活躍，更有部分選擇部署遠牛，從而控制收回風險。投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意恒指牛證(67274)，收回價27,518點，行使價27,418點，換股比率10,000，槓桿比率73.3倍。
以及可留意收回價在27,200至27,400點附近的恒指牛證(66472)及牛證(67302)。牛證66472，收回價27,418點，行使價27,318點，換股比率10,000，槓桿比率60.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證67302，收回價27,218點，行使價27,118點，換股比率10,000，槓桿比率45.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
遠牛選擇則可留意恒指牛證(65636)，收回價26,994點，行使價26,894點，換股比率10,000，槓桿比率34倍，遠牛可部署反彈。
熊證方面，周五市場的產品供應與周四相若，最貼價的產品仍是收回價在28,600至28,700點區域。投資者如計劃部署熊證，近熊選擇可留意當中的恒指熊證(50387)，收回價28,688點，行使價28,788點，換股比率10,000，槓桿比率27.8倍。
以及可留意收回價稍遠一點的恒指熊證(50490)，收回價28,753點，行使價28,853點，換股比率10,000，槓桿比率26倍。
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