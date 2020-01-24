【高盛推介】趁低留意恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(23日)個別發展。市場繼續密切關注新型冠狀病毒疫情發展。世界衛生組織宣布，新型冠狀病毒疫情暫不構成國際公共衛生緊急事件。

恒指周四再度失守28,000點關口，收市跌431點。在周五(24日)春節假期前夕的半日市中，早段繼續下跌。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見周四再有大量資金轉向部署牛證，錄得約1,08億元資金流入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－－