武漢肺炎肆虐　瑞銀：料對亞洲經濟影響短暫

湖北武漢肺炎持續擴散，影響外圍市況波動，瑞銀發表報告指出，新型冠狀病毒肺炎爆發對亞洲經濟影響短暫，並建議逢低買入。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele稱，雖然對疫情的嚴重性仍保持警惕，但預計對區域經濟和風險資產的影響短暫。若疫情變得更加嚴重，之前預計的地區經濟增長第一季轉捩點或會延遲一個季度。

該行指出，航空、旅遊及一些消費股可能受創，但認為市場下跌是戰略性買入的機會，仍對亞洲股市看法積極，尤其是內地股市，因為中美第一階段貿易協議的積極影響，仍然蓋過疫情所帶來的影響。疫情的衝擊應限於今年第一季。如果疫情最終比預期更嚴重，中國可能放鬆貨幣政策，以減輕對經濟增長的任何影響。

報告又指，只要武漢肺炎疫情得到遏制，應該不會對股市產生持久的衝擊，並認為是次疫情對經濟的影響程度，可能小於2003年的沙士(SARS)，因相比之下，前者至今的病毒毒性較弱，且死亡率較低。

此外，瑞銀認為，除了貿易協議外，中國經濟及公司盈利應會開始改善，從而刺激股市。MSCI亞太(除日本)指數的市帳率(P/B)約1.64倍，而長期均值為1.65倍，可比折讓33%，遠低於23%的均值。

假設武漢肺炎疫情在幾個月內受控，瑞銀指人民幣雖繼續受壓，但疫情對亞洲貨幣的影響有限。以沙士疫情緩解後為例，當時亞洲貨幣出現反彈。那些對外部需求敏感的貨幣所面臨的風險相對最大，而主要由國內因素驅動的貨幣將更穩定。相對脆弱的貨幣包括韓圜、台幣、泰銖、新加坡元及馬來西亞令吉，而更具彈性的貨幣包括印尼盾、印度盧比及菲律賓披索。

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