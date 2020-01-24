港股格局：姚浩然指27000點有承接力

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，周四(23日)為內地股市豬年最後一個交易日，投資者持貨過年意欲不大，拋售壓力較大，A股跌幅顯著並拖累港股，但恒指下試27,700點水平(250天線)見支持。新型肺炎疫情未來數日值得關注，相信投資者現時入市氣氛審慎，而港股經過周四的調整，拋售壓力料會減輕。

就基本因素而言，目前恒指估值仍然偏低，除非內地疫情進一步惡化，對經濟及人民幣造成嚴重打擊，並拖低估值，否則恒指在27,000點水平對長線投資者仍具防守力，料在該水平有一定承接。

至於農曆新年將至，投資者應否部署黃金、醫藥等股份避險？姚認為在未出現新型肺炎疫情前，市場氣氛偏向樂觀，避險意欲不大，現時亦未見有太大改變，故相關資產如黃金短期未見明顯受捧。而醫藥股方面，受惠疫情的股份不多，早前炒過龍的股份短線更有機會出現回調。投資者毋須在此刻避險，若對疫情有憂慮，索性揸多點現金，待市況穩定再入場，屆時不妨趁低吸納新經濟股。

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