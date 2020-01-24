【高盛推介】中移強勢 留意購證牛證
2020年01月24日 11:03
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動周四(23日)跌約1.8%；周五(24日)則反彈及表現較強勢。
中移宣布，擬採納股票期權激勵計劃，以進一步完善公司治理結構，有效激勵、吸引和保留公司核心骨幹員工。計劃尚需國資委、股東大會及聯交所批准。另外，如觀察股價表現，中移年初至今走勢其實較恒指強，值得留意。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金較傾向部署認購證，周三(22日)及周四共錄得約340萬元資金流入。
投資者如計劃部署認購證，可考慮以行使價69至79元作為篩選產品的條件，並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的中移購證(18900)，行使價74.93元，2020年6月24日到期，實際槓桿11.5倍。
以及可留意價外幅度不足1%，年期約5個月的貼價中移購證(17789)，行使價69.93元，2020年6月22日到期，實際槓桿9.5倍，貼價兼低街貨。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意中移牛證(65029)，收回價58.08元，行使價57.08元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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