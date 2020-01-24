【高盛推介】中移強勢　留意購證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動周四(23日)跌約1.8%；周五(24日)則反彈及表現較強勢。

中移宣布，擬採納股票期權激勵計劃，以進一步完善公司治理結構，有效激勵、吸引和保留公司核心骨幹員工。計劃尚需國資委、股東大會及聯交所批准。另外，如觀察股價表現，中移年初至今走勢其實較恒指強，值得留意。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金較傾向部署認購證，周三(22日)及周四共錄得約340萬元資金流入。

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