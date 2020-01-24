【肺炎到港】趙國雄料發展商不會將疫情作新盤定價因素

他又稱，並不擔心武漢肺炎疫情引來買家出現負資產或斷供的情況，因香港整體經濟基調平穩，現時供樓情況亦與2003年不同，因現時利息較低，單位供應持續減少，未見有「大崩市」危機。

而1月份正值加人工及派花紅的時間，他認為買家入市信心較強，但未必代表樓市將出現小陽春，而且由前年開始，九成買家為用家，他們有居住需要，屬剛性需求。

長實旗下位於將軍澳日出康城的新盤將於今年第一季尾、第二季初推出，趙國雄透露已要求售樓中心加強清潔，並為睇樓人士派發口罩，不擔心售樓活動會因疫情出現影響。

此外，他預期今年整體樓價平穩，上落波幅5%，與先前的預測一致，走勢視乎中美貿易戰第二階段談判進展。因於中美首階段貿易協議並未撤回早前加徵的關稅，若談判進展不明朗，對香港經濟的影響將傳到樓市。另要留意本地經濟發展，商戶在農曆新年後會否出現倒閉潮，惟相信出現機會不大。

對於港府將於今年首季推出3幅住宅地，他透露對每幅地都有興趣，但出價時其他發展商或更為進取。他又稱，集團不主張興建細單位，認為一房單位面積至少要有約300方呎。

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