港元拆息︰1個月回升至2.04厘
2020年01月24日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息止跌，升至1.46厘；1星期續跌至1.83厘；與樓按相關的1個月亦回升至2.04厘；3個月期報2.25厘。
24/1/2020
隔夜 1.46107厘
1星期 1.83810厘
2星期 1.94952厘
1個月 2.04268厘
2個月 2.13429厘
3個月 2.25536厘
6個月 2.30786厘
12個月 2.38054厘
23/1/2020
隔夜 1.39714厘
1星期 1.92357厘
2星期 1.96512厘
1個月 2.02857厘
2個月 2.11732厘
3個月 2.23667厘
6個月 2.30768厘
12個月 2.38696厘
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