港元拆息︰1個月回升至2.04厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息止跌，升至1.46厘；1星期續跌至1.83厘；與樓按相關的1個月亦回升至2.04厘；3個月期報2.25厘。

24/1/2020

隔夜 1.46107厘

1星期 1.83810厘

2星期 1.94952厘

1個月 2.04268厘

2個月 2.13429厘

3個月 2.25536厘

6個月 2.30786厘

12個月 2.38054厘

23/1/2020

隔夜 1.39714厘

1星期 1.92357厘

2星期 1.96512厘

1個月 2.02857厘

2個月 2.11732厘

3個月 2.23667厘

6個月 2.30768厘

12個月 2.38696厘

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