【大行報告】瑞銀及野村指中移股權激勵計劃影響正面

此外，野村報告指出，該計劃行使後的股份禁售期為兩年，認為公司或會開展混合性改革，而計劃亦顯示管理層對公司長期發展的信心，有助提升員工對公司發展前景的興趣，預料公司未來可受惠5G網絡發展，以及具有良好的企業管理精神；維持中移「買入」評級，目標價90元，重申該股為其內地電訊股的首選。

中移最新漲2%，至69.4元。

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