【大行報告】瑞銀及野村指中移股權激勵計劃影響正面
2020年01月24日 11:32
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中國移動(00941)計劃採納股票期權激勵計劃，為期10年，以吸引、激勵及保留核心骨幹員工，支撐公司轉型及長遠發展。瑞銀報告估計，中移將設定內部目標，要達成才能得到參與計劃資格，但相信該計劃長期影響正面，提升企業回報，達更佳的營運效益；維持中移「買入」評級，目標價85港元。
此外，野村報告指出，該計劃行使後的股份禁售期為兩年，認為公司或會開展混合性改革，而計劃亦顯示管理層對公司長期發展的信心，有助提升員工對公司發展前景的興趣，預料公司未來可受惠5G網絡發展，以及具有良好的企業管理精神；維持中移「買入」評級，目標價90元，重申該股為其內地電訊股的首選。
中移最新漲2%，至69.4元。
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