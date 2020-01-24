豬年總結：舜宇飆80%成藍籌王 國指由安踏跑贏
2020年01月24日 12:10
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豬年恒指危中有機，埋單計微跌約40點或0.14%。期內表現最出色的藍籌依次為舜宇光學科技(02382)、中國生物製藥(01177)以及創科實業(00669)。國企指數埋單跌60點或0.54%，表現最出色的國指成份股則依次為安踏體育(02020)、中生製藥及華潤燃氣(01193)。
一度遭受貿易戰陰霾以及全球智能手機銷售增長放緩打擊的舜宇，表現明顯令人喜出望外，股價跌至去年5月底的65.15港元後開始逆轉，反覆升上今年初149.2元高位，成為豬年藍籌王，期內漲逾80%。緊隨其後的是內地藥業股中生製藥，以及出口股創科，分別升逾70%及44%。
豬年表現最失準的是「石化雙雄」，即中國石油化工(00386)及中國石油(00857)，期內股價分別跌逾31%及25%。值得一提的是，雖然紐約期油價格期內反覆回升逾5%，但兩隻油股未跟國際油價走勢，小股東買中只好喊三聲！
國指最強跑手為安踏體育，雖然其多次遭沽空機構渾水(Muddy Waters)狙擊，但卻獲多間大行護航唱好，股價愈戰愈強，以近80%升幅亮麗跑出。而中生製藥同為藍籌及國指升幅王「阿二」。
至於表現最差的國指成份股，中石化亦榜上有名，表現令人失望。近期武漢肺炎疫情愈加嚴重，市場憂慮中國經濟受拖累，令油價扯低，上述「兩桶油」在不足一個月內股價跌逾4%，小股東宜衡量投資風險。
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