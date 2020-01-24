豬年總結：舜宇飆80%成藍籌王　國指由安踏跑贏

一度遭受貿易戰陰霾以及全球智能手機銷售增長放緩打擊的舜宇，表現明顯令人喜出望外，股價跌至去年5月底的65.15港元後開始逆轉，反覆升上今年初149.2元高位，成為豬年藍籌王，期內漲逾80%。緊隨其後的是內地藥業股中生製藥，以及出口股創科，分別升逾70%及44%。

國指最強跑手為安踏體育，雖然其多次遭沽空機構渾水(Muddy Waters)狙擊，但卻獲多間大行護航唱好，股價愈戰愈強，以近80%升幅亮麗跑出。而中生製藥同為藍籌及國指升幅王「阿二」。

至於表現最差的國指成份股，中石化亦榜上有名，表現令人失望。近期武漢肺炎疫情愈加嚴重，市場憂慮中國經濟受拖累，令油價扯低，上述「兩桶油」在不足一個月內股價跌逾4%，小股東宜衡量投資風險。

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