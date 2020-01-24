【市後重點睇】人民幣高見6.92 道期穩升
2020年01月24日 12:11
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美匯指數企97.7，離岸人民幣(CNH)高見6.9244，港匯升上7.772，美元兌日圓見109.47，歐元跌至1.1051，英鎊報1.3123。金價處1,562美元。布油企62.08美元，紐油報55.65美元。道指期貨上升。
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●英特爾上季收入超預期，股價市後曾飆7%。
●港府：去年海外及內地駐港公司數目逾9,000間。
●香港與墨西哥簽訂促進和保護投資協定。
●港元拆息︰1個月回升至2.04厘。
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