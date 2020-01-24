天喔國際為重組 武漢3間附屬提交破產申請
2020年01月24日 12:56
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天喔國際(01219)公布，為進行集團重組，已就公司於中國湖北省武漢市的3間全資附屬，即南浦食品、天喔(武漢)食品及天喔茶莊飲料提交破產申請。
武漢境內破產申請已獲湖北省武漢市東西湖區人民法院接納。該等附屬於武漢市成立，主要從事製造非酒精飲料以及分銷飲料及食品(例如零食)。其中兩間附屬的資產總值、利潤或收益價值為上市規則項下所界定百分比率5%或以上。
公司聲明，武漢境內破產申請乃為進行集團重組而作出。根據與法院及破產管理人的通訊，該等附屬的現任管理層將繼續管理該等附屬的日常業務過程，以制訂、提出及實行重組計劃，務求保留該等附屬的價值及業務營運。
同時，武漢境內3間附屬依相關中國法律，在破產管理人監督下，現時營運團隊穩定，與各分銷品牌及上下分銷渠道合作正常，處於持續營業中，以確保公司價值最大化，直至重整完成。
公司股份自2018年8月13日起暫停買賣，並將繼續停牌至另行通告為止。
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