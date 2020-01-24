BIS：愈來愈多央行考慮發行虛擬貨幣

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行(BIS)的調查顯示，愈來愈多中央銀行考慮發行虛擬貨幣事宜。

BIS對66家央行作出調查，約有80%的受訪央行擬發行虛擬貨幣，而一年前該比例為70%。表示將於1至3年內可能向公眾發行虛擬貨幣的央行比例增加1倍，達到10%。

報告估計，佔世界人口五分一的重要少數央行，看來將很快發行央行的虛擬貨幣。不過，仍有大約70%預計不會很快這樣做。

事實上，數碼貨幣的出現，已引發一系列央行的反應。中國人民銀行早前透露將於短期推出官方虛擬貨幣，美國聯儲局去年11月亦公布有意聘請一名經理，來監督傳統零售支付部門，同時負責包括數碼貨幣、穩定幣、分散式帳本技術等創新研究。另外，加拿大、英國，以及挪威央行也曾公開表示，正認真地研究推出官方虛擬貨幣。

不過，聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)一直對虛擬貨幣比特幣持強烈批判態度，她曾將比特幣描述為「金融危機的邪惡產物」。歐洲央行理事Benoit Coeure曾稱比特幣的主要風險是其價值不穩定、可用作逃稅及犯罪。

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