【零售浩劫】萊坊料今年核心街舖租金跌最少15%

萊坊最新發佈的《香港每月物業市場報告》指出，踏入2020年，零售業的表現可能會進一步放緩。由於市況低迷，有品牌被迫將部分分店關閉，估計將出現更多商舖結業。該行預計，今年核心街舖租金將下跌最少15%，租金回到2010年和2011年的水平，達到對上一次低谷時的水平。

港島區甲級寫字樓市場方面，該行認為，由於企業搬遷到非核心區的速度加快，中環空置率高達3.4%，和其周邊地區的空置率錄得5年來的新高。然而，有寫字樓租戶藉着市場瀰漫疲弱的情緒時來進行續租、搬遷和縮減面積的活動，令整體甲級寫字樓租賃市場日趨活躍。進入2020年，鑑於市場情況不穩定，租戶對於市場的前景和商業計劃抱觀望態度。

至於住宅市場，該行表示，雖然樓價在2019年下半年受壓，但政府的有利政策，包括提高按揭上限，有利推動住宅銷售量。2019年全年一手住宅成交量達到12,108個單位，創15年來新高。由於新的按揭上限可以協助買家購入更大的單位，因此市場對納米樓的需求在過去數個月大幅下跌。

該行又預期，一手住宅銷售在農曆新年後會反彈。至於住宅租賃市場，預料業主會繼續提供靈活的條款，如短期租約或免租期去吸引租戶。

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