標普、惠譽齊響警！武漢肺炎疫情若失控　可以好大鑊...

中國湖北武漢肺炎疫情持續爆發並蔓延全球，除了死亡個案不斷增加，市場亦憂慮會大大拖累本已疲弱的經濟。掌握着主權及企業信貸評級決策的兩大國際評級機構標準普爾及惠譽作出最壞的評析，其中標普指疫情將打擊內地消費；而惠譽更指，若疫情失控，亞洲市場最大鑊，當中包括泰國、越南、新加坡、香港及澳門！換言之，港人連短線外遊的選擇也會大大減少！

【標普：內地消費首當其衝】

標普發表報告稱，現時評估武漢肺炎疫情的潛在經濟影響仍言之過早，惟疫情在農曆新年假期前爆發，勢將打擊作為內地經濟重要增長推動力的「消費市場」。

標普亞太首席經濟學家Shaun Roache表示，目前武漢肺炎疫情帶來的經濟影響，仍需視乎感染率及死亡率等而定。他認為，受內地家庭支出影響的行業，特別是戶外活動，面對疫情所帶來的經濟衝擊可能最大。一旦避險情緒升溫及金融狀況收緊，均有機會加大對經濟的衝擊，包括對投資的影響。

以去年全年內地消費對國內生產總值增長的貢獻計算，若運輸及娛樂在內的內地消費支出下降10%，內地總體經濟增速將下降約1.2個百分點。

●註：內地消費市場對經濟貢獻大

按官方數據顯示，2019年內地消費支出佔經濟增長的貢獻率達58%，2018年貢獻率更達76.2%。可想而知，若消費市場大幅停頓，將嚴重影響經濟增長狀況。

值得留意的是，截至上月底，內地城鎮調查失業率由5.1%升至5.2%，打工仔收入僅增5.8%，低於實質經濟增長6%，印證貿易戰不但礙及製造業，而且已開始影響就業市場。簡而言之，今次疫情必須盡快得以控制。

【惠譽：全球旅遊需求恐立即中斷】

惠譽則指，除非疫情爆發規模大幅擴大，信貸評級才會受影響。目前亞太區主權國家整體擁有充裕的財政緩衝，以及政策寬鬆的空間，以抵銷疫情爆發後對經濟活動的任何短期打擊，但應對成效仍視乎疫情爆發的規模。

惠譽認為，目前旅遊相關企業在現況下受的威脅最大，包括全球的航空、博彩、酒店住宿及休閒行業，因有關行業的營運最易受消費者的行為所影響，疫情爆發等特殊事件或會導致全球旅遊需求立即中斷，從而影響企業收入，但影響通常是暫時性，財務影響仍取決於疫情爆發的嚴重性和持續時間。

該行續指，若疫情進一步蔓延，宏觀經濟影響將最先在亞洲浮現，依賴旅遊和服務業的經濟體，包括泰國、越南、新加坡、香港及澳門，最易受此類病毒恐慌爆發拖累，而港澳兩地的評級展望此前已為「負面」。

●註：內地疫情絕對能影響全球經濟

據官方統計資料顯示，內地去年經濟增長佔據着全球經濟增長比重達16%。有專家指出，今年佔比可能升至兩成。換言之，若疫情持續愈久、影響愈廣，全球也會遭殃。這亦是環球股市近日一起偏軟的主因。

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