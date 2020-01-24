【肺炎到港】宏利：客戶如需強制隔離 可獲保障3000元

宏利香港宣布，針對近期新型冠狀病毒疫情，為所有個人理財保險產品、團體醫療住院保單的現有及全新客戶，推出額外保障及理賠措施。

即日起至4月30日，若受保客戶確診新型冠狀病毒而需住院，宏利香港將提供每日600港元的住院現金保障，為期45日，此外，因應受保客戶一旦確診，家人可能要面對家居隔離，將提供一筆過特別現金保障2,000元。

另方面，若香港或澳門政府指令受保客戶需強制隔離，將就每宗個案提供一筆過特別現金保障3,000元。

與此同時，針對新型冠狀病毒的門診及住院索償，宏利香港將簡化及優先處理有關理賠事宜，最快一個工作天內完成。索償申請除適用於宏利香港在中國的現有指定醫院外，亦包括其他獲政府公布之定點醫院，而且豁免等候期及提交索償期限之要求。

－－－－－－