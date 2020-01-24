深井陳記廣場申請重建為商住物業

深井陳記燒鵝就深井陳記廣場提出規劃申請，計劃重建為1幢商住物業，提供56個住宅單位。

根據城市規劃委員會資料，上址佔地約11,496方呎，毗鄰海韻花園，現為「政府、機構或社區」用途，申請人要求改劃為「住宅(甲類)5」地帶，以逾5.47倍地積比率，興建1幢19層高綜合樓宇，另設兩層地庫停車場，住宅樓面約48,662方呎，商業面積約10,822方呎，另設老人及青年中心，樓面面積約7,857方呎。

申請人指出，該地盤早於1989年劃作政府土地用途，以預留作消防局及救護站，惟由於地盤面積較小及鄰近住宅區，最後設於另一幅政府用地，故申請地盤現時並沒有任何指定用途，擬議改劃方案可迎合住宅供應需求。

－－－－－－