Canalys料2023年全球智能設備出貨量將增至30億部

調查機構Canalys發表研究報告，估計2023年全球智能設備出貨量將達30億部，包括智能手機、電腦、手提電腦、平板電腦及可穿戴設備等，這意味儘管面對經濟及政治不確定因素，智能設備出貨量的年複合增長仍達6.5%。

廠商估計，雖然5G推出利好智能手機市場，但市場仍面對挑戰，故今年會加大在生態系統方面的策略以培養推出更多不同的設備。

該行估計智能手機將仍然是重要範疇，料佔整體智能設備出貨量逾半，今年出貨量達15億部；個人智能音效產品則有更大增長潛力，主要受惠於藍牙耳機的增長，並料今年出貨量增加32.1%至4.9億部。

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