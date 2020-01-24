武漢肺炎：澳門若關閉賭場　大行料每日賭收損失逾8億

武漢肺炎疫情持續爆發，並蔓延到澳門。澳門行政長管賀一誠日前表示，若疫情持續惡化，不排除關閉賭場的可能。美資券商Berstein早前發表研究報告，表示1月首12日，估計澳門錄得賭收約103億澳門元(下同)，即平均一天達8.58億元。換言之，如果澳門全數賭場因為疫情而需要關閉，每日賭收損失肯定逾8億元。

事實上，澳門賭場在2017年8月颱風天鴿吹襲時，出現過部分賭場停運的情況。當時日資券商野村就估計，部分賭場停運兩天，合共使澳門賭收損失逾12億元。

鼠年於周六(25日)展開，彭博智庫周五(24日)亦發表報告，表示傳統上，農曆新年假期可令澳門賭場收入上升一成，然而今年受到疫情影響，令澳門旅客減少，勢必拖累賭收。該智庫解釋，武漢所在的湖北省每年為澳門提供100萬旅客，現時武漢封城，以及多個地區交通受阻，都對澳門假日賭收有負面影響。

晨星投資管理(Morningstar Investment Management Asia Limited)的研究員Ivan Su則指，武漢肺炎疫情預料會為澳門賭場帶來損失，人們寧願留在家中令旅遊需求下跌。事實上，現時入境澳門旅客需要填寫健康申報，為旅客造成不便。回顧2003年沙士期間，當年2月澳門本地生產總值就因為沙士而下跌2.4%，至第三季更下跌22.9%；而當年的4月，澳博控股( 00880 )的賭客單月就減少30%。

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