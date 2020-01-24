新股專輯：大喜屋趕豬年招股　分析憂反應受疫情影響

該公司是次發行1億股新股，集資最多2億元，所得38.5%將用於建立新中央廚房及冷藏設施；28.5%用於開業合共3間日式放題料理餐廳以擴大集團於香港的餐廳網絡；23%用於翻新於香港的4間現有餐廳；10%為一般營運資金。

他又指，大喜屋屬餐飲板塊，香港現時零售市道低迷，加上近日武漢肺炎肆虐，餐飲業首當其衝，種種因素均不利該股認購反應。

市傳主打人面識別技術的人工智能企業曠視科技將於農曆新年假期後招股，許氏認為，雖然曠視仍未盈利，加上有不少負面消息纏繞，尤其被美國商務部列入實體清單，但這反成為中國投資者追捧的因素，包括出於愛國而購買國貨。相較之下，資金或會追捧曠視。

－－－－－－