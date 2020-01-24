二手樓價指數回升　惟未反映疫情擴散後市況

二手樓價稍為回穩。豬年最後一周的中原城市領先指數CCL最新報177.09點，按周升0.69%，與狗年最後一周的169.95點相比，豬年全年樓價上升4.20%。恒生指數(HSI) 2020年1月24日(豬年最後一日收市)報27,949.64點，與2019年2月4日(狗年最後一日收市)的27,990.21點相比，豬年全年恒指輕微下跌0.14%。豬年本港樓市的表現明顯優於股市。不過，據了解，本周的指數仍未反映香港出現武漢肺炎確診個案後的市況。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報179.24點，豬年全年升4.90%。CCL(中小型單位)報177.38點，升4.68%。CCL(大型單位)報175.55點，升1.80%。豬年豪宅樓價升幅落後大市。

四區樓價方面，新界兩區樓價表現較港九市區優勝。新界東CCL_Mass報190.13點，豬年升7.09%。新界西CCL_Mass報163.45點，升5.82%。港島CCL_Mass報184.50點，升3.88%。九龍CCL_Mass報173.47點，升4.04%。

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