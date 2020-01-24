武漢肺炎：高盛料餐飲股當災 海底撈「食到正」
2020年01月24日 16:06
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市場關注武漢肺炎疫情持續爆發所帶來的潛在影響，高盛發表告表示，觀乎過往三次爆發的疫情(包括2003年SARS、2009年豬流感及2013年禽流感)，其覆蓋的消費股股價所受的負面影響維持約2至4個月，但均在疫情恢復正常後出現反彈。
高盛料飲食業將最受影響，市民或因為疫情爆發而避免人群聚集，對堂食餐廳造成的損失將會立即浮現，至於其他消費行業的負面影響則相對滯後。相對其他飲食股，超市和便利店相對具防守性。
該行預期，市民的飲食需求在短期內由堂食轉為外賣，故有提供外賣服務的食品企業或能受惠。該行比較百勝中國、呷哺呷哺(00520)和海底撈(06862)，表示百勝中國外賣收入來源佔比最高，料所受影響較低，至於海底撈在武漢市則擁有最多門店數目。
此外，該行預期啤酒商在新年期間的銷量將受影響，需留意情況會否延續至今年次季，又指百威亞太(01876)在武漢設有大型釀酒廠，同在湖北省佔有龐大市場份額。另食品股周黑鴨(01458)有約44%的門市以及59%的銷售來自內地中部，其中武漢市佔比最高。
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