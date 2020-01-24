武漢肺炎：高盛料餐飲股當災　海底撈「食到正」

市場關注武漢肺炎疫情持續爆發所帶來的潛在影響，高盛發表告表示，觀乎過往三次爆發的疫情(包括2003年SARS、2009年豬流感及2013年禽流感)，其覆蓋的消費股股價所受的負面影響維持約2至4個月，但均在疫情恢復正常後出現反彈。

高盛料飲食業將最受影響，市民或因為疫情爆發而避免人群聚集，對堂食餐廳造成的損失將會立即浮現，至於其他消費行業的負面影響則相對滯後。相對其他飲食股，超市和便利店相對具防守性。

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