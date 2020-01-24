美星級大戶米勒去年回報達1.2倍　依家又點睇？

星級基金經理米勒(Bill Miller)打理的對沖基金，去年錄得達120%回報的驕人表現，拋離對沖基金業平均的9.2%，單計第4季，回報漲60%。他致投資者的信函中透露，基金上季成功秘訣是投資組合沒有新增或減少股份，但承認這不是常見的。

據悉，米勒管理規模約2.2億美元的Miller Value Partners 1基金，以3倍槓桿進行投資，去年回報主要貢獻來自保安系統公司ADT，以及兩隻藥股Flexion Therapeutics及Teva，其他持倉還有家俬店RH及亞馬遜。

米勒現時主攻股價較內在價值有巨大折讓的股份，他預測牛市將會持續，但不會是直線上升。他管理的另一隻基金Miller Opportunity Trust，資產規模17億美元，去年全年及第4季分別錄得34%及19%回報。

米勒曾有「新股神」的稱號，2007年金融危機前，其管理的基金Legg Mason Value Trust擁有連續15年跑贏標指的輝煌紀錄，但該基金2008年慘輸55%，觸發投資者大舉贖回。

－－－－－－