美團成立武漢肺炎專項小組 斥億元提供應急服務
2020年01月24日 16:43
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武漢肺炎肆虐，生活服務電子商務平台美團點評(03690)針對近期新型冠狀病毒感染肺炎疫情，美團已成立專項小組，並啟動1億元人民幣應急服務保障金，全力做好酒店、民宿、景區門票、度假、機票、火車票等各類旅行訂單的應急服務保障工作，而其客戶服務中心保持24小時服務，以最快速度幫助用戶解決訂單變換問題。
即日起，美團繼續升級旅行訂單應急服務政策，將免費取消範圍擴大到所有境內訂單。已響應22日發起的「綠色通道」保障計劃的酒店、民宿商戶，將無條件為2月8日(正月十五)前入住的訂單提供免費取消保障，而未響應計劃的商家，公司美團將積極為用戶免費取消或改期作出協調。
至於已訂購使用期為2月8日(正月十五)前的所有境內景區門票、度假訂單，均可免費取消。同時，多家文博單位和旅游企業陸續宣布閉館或取消活動，美團將根據最新政策主動聯絡用戶為其免費取消訂單並退款。
另外，自周五(1月24日)零時起，此前已購買民航機票、全國鐵路火車票的旅客，自願退票將不收取任何費用，建議用戶在美團手機應用程式(App)自助辦理退款。
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