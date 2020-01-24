分析師：Apple服務業務被低估　料收入4年內翻倍

蘋果公司(Apple Inc.)將於下周二(28日)公布季度業績，市場除了關注其穿戴裝置收入外，另一焦點就是其Apple TV+、Apple Music等服務業的表現。Evercore ISI發表報告指，投資者顯然低估了該公司的服務業務價值，又指預期至2024年，相關的收入有可能增加一倍以上。

去年Apple的服務業務收入約463億美元，佔該公司總收入近18%；而根據估算，在2024財年前，Apple的服務收入可能會有19%的持續複合年增長率長，屆時的服務業務收入料逾1,000億美元。

該行分析師指，Apple的服務業務仍然仍然是一個被低估的增長槓桿，但Apple的服務產品可望推高ARPU(每用戶平均收入)，並且保持增長。

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