創華爾街先河！高盛拒接沒有女性董事的新股上市生意

高盛開創華爾街先河，行政總裁所羅門日前稱，自今年7月1日起，該行在美國和歐洲不會再協助沒有「多元化」董事，特別是沒有女董事的公司上市，相信有助推動董事成員多元化，減少全白人、全男班，或者只有異性戀者的情況，但未知何時會於在這方面表現最差的亞洲實行。

所羅門直言，綜觀過去4年的美國首次公開招股(IPO)個案，有證據顯示上市時最少有1名女董事的公司股價表現，遠好過一名女董事都沒有的公司。而過去兩年，美國和歐洲有超過60家公司上市時，董事局連1名女性或有色人種都沒有。

所羅門續稱，該行可能因此失去一些生意，但長遠來看，對於希望為股東帶來最高回報的公司而言，這將是最佳建議。

高盛這個措施會逐步推展至其他地區，而且會尋求於明年將「多元化」董事數目的最低要求上調至兩個。該行現時處理的上市案，主要在美國、歐洲、中東和非洲。

事實上，去年12月公布的數據顯示，MSCI世界指數成分企業中，有126家完全沒有女董事，當中日本佔108家，內地或香港佔9家。其餘9家完全沒有女董事的企業中，美國佔5家。至於高盛本身由11人組成的董事局中，有4名女性，其首席董事是1位黑人。

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