【注意！】「疫」市中招　保險公司會有咩安排？

隨武漢新型冠狀病毒疫情擴散，並於香港出現確診個案，至少5間保險公司旋即針對有關疾病，推出額外保障或理賠措施，大多數包括額外住院現金保障，其中AXA安盛的每日保障額為700元，稍勝同業。

除AXA安盛以外，保誠保險及宏利香港亦指，若受保客戶確診新型冠狀病毒而需住院，將提供額外住院現金保障每日600元，領取期限45日，有關保障期至4月30日。至於富通保險則提供每周4,000元，最多八周。

宏利香港同時提供其他現金保障，若受保客戶確診新型冠狀病毒，因應其家人或面對家居隔離，將可得到2,000元現金。此外，若客戶受到香港或澳門政府強制隔離，亦會就每宗個案提供一筆過3,000元現金。

對於新型冠狀病毒的理賠事宜，多間保險公司均稱會簡化手續，最快可於一個工作天內完成理賠審批。友邦香港亦指，已為客戶放寬一系列賠償措施，包括豁免保單等候期、放寬指定內地醫院限制、放寬住院限制、藥物或治療項目保障等等。

值得留意的是，保誠保險及宏利香港均放寬內地理賠醫院限制，稱除現有的指定醫院外，其他獲政府公布的定點醫院亦接受理賠或索償申請。

AXA安盛則指，不論於香港、澳門或內地，如受保客戶因懷疑或確診新型冠狀病毒入住隔離病房，不論入住病房的種類，均可申索合資格醫療費用。

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