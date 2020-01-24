德勤年三十照「劈炮」！再辭任上市公司核數師
2020年01月24日 19:13
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德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮仍未結束，年三十晚依然有通告，最新再有上市公司宣布其辭任核數師一職！
惠陶集團(08238)公布，德勤已辭任公司核數師，自周五(1月24日)起生效。德勤於其辭任函中述明，作為正常程序的一部分(包括每年審議彼等是否將繼續為其核數客戶擔任核數師)，在考慮包括與核數有關的專業風險、核數費用水平，以及目前工作流程下可動用的內部資源等若干因素後，決定辭任核數師。
若計及上述公司，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目已達29間，當中包括於上月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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