港交所：香港作為東西方超級聯繫人角色日益重要

香港交易所主席史美倫在開場發言時強調，雖然過去數月香港面對不少社會動盪，但仍然是個自由開放和便利營商的地方，而香港擁有全亞洲最大型、最深厚、最流動、最多元化的資本市場，該所去年再度成為全球首次公開招股集資榜榜首，是11年來的第7次。

她又提到，香港是以連接中國與世界市場的國際城市，隨着世界走向兩極，香港作為東西方超級聯繫人的角色愈來愈重要，所以香港須與時並進，不斷提升自身的競爭力，回應不斷演變世界環境。

她作為香港交易所主席，經常思考如何以較可持續的方式營運亞洲最大型的交易所、將創新及科技成為推動金融市場的源動力、讓社會共同享受經濟繁榮及社會發展的成果等問題。

香港交易所行政總裁李小加則與納斯達克行政總裁Adena Friedman一同出席討論環節。李小加指出，「一國兩制」是香港成功的瑰寶，因為「一國」令中國相信香港， 而「兩制」則贏得世界各國的信心，只要能確切落實有關制度，香港的價值就會一直存在。

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