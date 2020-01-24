新春兼逢疫症　周末預約睇樓量急挫四成

受農曆新年節日氣氛影響，加上武漢肺炎擴散，令二手市睇樓意欲急降。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據估算，全港50個指標屋苑只有810組客戶於本周末預約睇樓，按周急挫約39.1%，而新春4天假期則合共約有1.135組預約睇樓。

他預期，買家短期內轉趨審慎，部分或將擱置入市計劃，未來一至兩周二手交投表現料受壓。

他續稱，按地區劃分，全港三區指標屋苑的周末預約睇樓量均急瀉，其中以港島區的跌幅較為顯著，8個指標屋苑於周末暫錄110組客戶預約睇樓，按周急挫47.6%，而4天假期則暫錄155組。

九龍區方面，21個指標屋苑本周末暫有340組客戶預約睇樓，按周急跌35.2%，而4天假期則暫錄475組。至於新界區21個指標屋苑，於周末暫錄360組客戶預約睇樓，按周下瀉39.5%，而4天假期則暫錄505組。

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