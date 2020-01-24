「轉數快」錄402萬個登記　銀行人幣貸款逾千五億

香港金融管理局提交立法會的文件顯示，截至去年底，「轉數快」系統共錄得402萬個登記紀錄，包括272萬個手機號碼、67萬個電郵地址，以及63萬個「轉數快」識別碼。「轉數快」交易方面，截至去年底共錄得4,400萬宗，交易金額為7,485億港元，以及170億元人民幣，每日平均交易量與交易額在持續上升。

人民幣貸款方面，去年11月底，人民幣銀行貸款餘額為1,576億元人民幣，未償還人民幣點心債餘額為1,801億元人民幣。點心債發行方面，去年首11個月發行量492億元人民幣。截至去年11月底，人民銀行在香港發行的票據餘額為800億元人民幣。

港府於去年10月中旬宣布放寛按揭保險計劃，截至去年底，銀行已批出3,633宗有關新增按保範圍的申請，當中超過九成為首置人士。

終身年金計劃方面，截至去年12月底，保費總額為44億港元，已批出保單7,610宗，平均保費金額為57萬港元。

截至今年1月15日，八成及九成信貸擔保分別共批出17,399宗及42宗申請，總貸款額分別約為727億港元及8,200萬港元。

－－－－－－