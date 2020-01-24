樓價UPDATES：二手未收爐 買家仍趁長假前入市

鼠年將至，不少買家趁長假期前入市，其中鰂魚涌康怡花園兩日連錄4宗成交，一月至今暫錄11宗，平均實用呎價16,598元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●小西灣藍灣半島一月暫錄得5宗成交，平均實用呎價18,154元，單位為5座中層A室，實用面積729方呎，套三房間隔，享山景及海景，以1,330萬元易手，實用呎價18,244元，新買家屬於東區換樓客，原業主於2000年2月以585萬元買入，持貨20年帳面獲利745萬元，單位升值127%。

●鰂魚涌康怡花園近日交投加快，其中R座低層5室，實用面積499方呎，兩房則王間隔，以760萬元易手，創近半年新低價，實用呎價15,230元，新買家屬於外區客，成功升級換樓至藍籌屋苑康怡花園，原業主於2006年2月以240萬元買入，持貨14年，帳面獲利520萬元，單位升值217%。

●灣仔York Place低層C室，實用面積約408方呎，為一房間隔，望樓景，以800萬元沽出，實用呎價約19,608元，原業主於2009年7月以656.6萬元購入，持貨11年轉手帳面獲利約143.4萬元，物業升值約22%。

●西灣河逸濤灣1座低層B室，實用面積約549方呎，內街景，同區換樓租客，以月租24,500元承租，實用呎租約44.6元，業主於2018年九月以約1,000萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.9厘。

●北角城市花園8座中層F室，實用面積626方呎，兩房間隔，望全煙花海景，獲買家以1,298萬元承接，實用呎價20,735元，原業主於2013年十二月購入上址，當時作價918萬元，持貨6年至今轉售，帳面獲利380萬元，單位升值41%。

●柴灣杏花邨16座高層4室，實用面積475方呎，兩房間隔，以773萬元成交，實用呎價16,274元。

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九龍

●茶果嶺麗港城6座中層E室，實用面積約687方呎，三房連一套房設計，叫價970萬元，放盤約8個月後累減至908萬元沽出，減價62萬元或約6%，實用呎價約13,217元，原業主於1991年8月以190萬元購入，持貨28年帳面獲利約718萬元，升值逾3.7倍，屋苑本月暫錄約15宗二手買賣，實用呎價約13,100元。

●長沙灣喜薈1座低層E室，實用面積507方呎，兩房間隔，望街景，去年5月已放盤，當時開價880萬元，直至本月初調整叫價至850萬元即獲洽購，買賣雙方議價後，現以825萬元成交，累減55萬元，實用呎價16,272元，原業主於2015年7月以617.6萬元入市，持貨4年半帳面獲利207.4萬元離場，單位期內升值34%。

●紅磡黃埔花園本月暫錄11宗買賣，平均實用呎價16,882元，其中2期18座低層H室，實用面積466方呎，兩房間隔，向街景，去年10月放盤開價850萬元，本月初曾調低叫價至830萬元，買賣雙方議價後，終以800萬元成交，降價50萬元沽貨，實用呎價17,167元，原業主於2011年4月以403萬元買入，持貨不足9年，現轉手帳面獲利397萬元離場，單位期內升值99%。

●將軍澳中心6座低層A室，實用面積465方呎，兩房間隔，吸引同區上車客承接，成交價約720萬元，實用呎價約15,484元，原業主於2001年12月以182.23萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約537.77萬元，升值近3倍。

●荔枝角華豐園座高層F室，望山景，兩房間隔，實用面積約370方呎，以630萬元放盤3個月，後獲外區客接洽，議價後減價70萬元，以約560萬元成交，實用呎價約15,135元，新買家為首置客，睇樓一次即拍板入市，原業主於2010年10月以約228萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約332萬元，物業升值約1.46倍。

●將軍澳廣場本月暫錄7宗成交，已成功超越上月全月4宗交投量，平均實用呎價16,653元，其中3座低層E室，實用面積428方呎，採兩房間隔，去年10月開價780萬元，現累減85萬元，以695萬元易手，實用呎價16,238元，原業主於2010年3月以260萬元買入單位，持貨近10年，帳面獲利435萬元離場，單位升值逾1.6倍。

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新界

●屯門豐景園4座中層5室，實用面積約341方呎，兩房間隔，近日以10,500元租出，實用呎租約31元，迎租客為同區客，由於前業主出售單位，因此遷出另覓租盤，而業主於2018年3月以444.8萬元購入上址，現享租金回報率約2.8厘。

●馬鞍山中心4座中層B室，實用面積375方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以630萬元易手，實用呎價16,800元，原業主於2010年以248萬元購入，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約382萬元離場，單位升值約154%。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居11座低層D室，實用面積551方呎，三房間隔，望內園景，剛以550萬元沽出，實用呎價9,982元，同類型單位市價約560至570萬元，是次做價稍低於市價，睇樓約三個星期，初時見樓價波動，交投疏落，對入市「心大心細」，隨後見同區新盤熱賣，並刺激二手成交，近日積極睇樓，適逢見上址降價，買家隨即還價，翌日落訂，拍板入市。

●元朗映御1座中層H室，實用面積375方呎，一房間隔，獲用家斥資530萬元承接，實用呎價14,133元，原業主於2016年3月以403.8萬元入市，轉手帳面獲利126.2萬元或31%。

●粉嶺牽晴間本月暫錄約7宗成交，最新錄得12座中層D室，實用面積385平方呎，兩房間隔，以550萬元獲承接，實用呎價14,286元，原業主則於2012年以220萬元購入，持貨8年，是次沽出單位獲利330萬元離場，單位升值約1.5倍。

●沙田中心廣寧大廈中層E室，實用面積288方呎，一房間隔，以532萬元易手，實用呎價約18,472元，原業主於1998年以155萬元入市上址，持貨22年，是次沽出單位帳面獲利約377萬元離場，單位升值約2.4倍。

●屯門聚康山莊3座中層E室，實用面積428方呎，兩房間隔，開價620萬元，原業主見農曆新年將至，近日連減兩口價，獲用家即睇即買，斥資588萬元承接，實用呎價13,738元，原業主於2011年6月以230萬元買入，持貨約9年，帳面獲利358萬元，期內升值約1.6倍。

●西貢南山村雙號屋地下戶，建築面積700方呎，兩房一廳間隔，同時享山景及海景，以833萬元沽出，建築呎價11,900元，原業主於2008年5月購入，當時作價340萬元，持貨近12年至今沽售，帳面獲利493萬元，單位期內升值近1.5倍。

●沙田第一城49座高層E室，實用面積284方呎，獲買家以530萬元承接，實用呎價18,662元，原業主於2014年5月購入，當時作價330萬元，持貨5年多至今沽售，帳面獲利200萬元離場，單位期內升值61%。

●馬鞍山海典居3座高層A室，實用面積954方呎，三房間隔，原先開價1,400萬元，減價22萬，減幅1.6%，以1,378萬元沽出，實用呎價14,444元，原業主於2010年8月購入上址，當時作價793.8萬元，持貨至今將單位轉售，帳面獲利584.2萬元，單位9年多升值74%。

●馬鞍山錦豐苑錦菱閣中層8室，實用面積642方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價651萬元，實用呎價10,140元。據了解，原業主於2003年11月購入上址，持貨至今帳面獲利551萬元，升值5.5倍。

●屯門景新臺4座高層B室，實用面積497方呎，兩房間隔，獲白居二買家以400萬元承接，實用呎價8,048元。

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