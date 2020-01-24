【財經評論】送豬迎鼠欠歡顏　經濟煩憂路難行

今天是大年初一，本應喜氣洋洋、笑逐顏開，惟諷刺的是，不少人恨不得搶戴口罩，掩面防疫，即使從容，也難察覺。過去的豬年香港動亂不安，早有人悲從中來，預言豬年有豬「瘟」，鼠年有鼠「疫」，想不到一語成讖，股市亦打破了歷年豬年例升的神話，對於向來甚為重視意頭的中國人而言，可謂「大吉利是」。

隨着武漢肺炎疫情持續擴大，並蔓延全球，有國際評級機構警告，若內地消費支出下降10%，經濟增速將減少約1.2個百分點。換言之，一旦疫情無法在短期內受控，內地經濟莫說「保六」，連「保五」也有難度。根據官方數據顯示，去年內地消費支出佔整體經濟增長的貢獻率約58%，一八年更達76.2%，可想而知內需是經濟主力，亦是政府催谷的重點；之後才是投資貢獻31%，淨出口貢獻11%。

以目前狀況來看，內地封閉了多個城市、涉約三千萬人出行，加上消息傳遍全國，消費市道定必受累，唯一可幸的是民眾辦年貨高峰已過，若疫情能在春節假期完結前受控，影響實屬輕微。不過，若情況持續至2月初、甚至惡化，將大大阻礙早已規劃好的一系列工程及投資進度，即影響着三成經濟比重！更甚的是，由於中國已與美國簽署首階段貿易協議，必須在首季開始進口一定額度的貨品，若疫情拖累自身貨品的出口進度，同時又不能爽約的話，就連最後佔比逾一成的貢獻也會受累。

雪上加霜的是，截至上月底，內地城鎮調查失業率由5.1%升至5.2%，而打工仔收入僅增5.8%，低於實質經濟增長6%，印證就業市場在未有武漢肺炎前已受打擊，工人的荷包增速亦追不上經濟，一旦再遭重創，恐惹起民怨大爆發。

事到如今，很多人都與2003年「沙士」疫情作比擬，惟當今中國經濟總體規模已不可同日而語！中國去年經濟增長已佔據全球比重16%左右，今年料增至兩成。一言以蔽之：中國不對勁，包括香港在內的全球各地也不會好過。君不見疫情大爆發後，不止是中國，連帶很多亞洲鄰國也出現搶購保護物資而賣斷市的情況？足見這個「經濟命運共同體」規模之大，是人人躲不過的。

回看上次鼠年是2008年，當年發生了百年一遇的金融海嘯，恒指在首日「紅盤」重挫逾百分之三，亞洲其他國家與地區的股市「盡墨」，之後的經歷相信不少人仍歷歷在目、猶有餘悸！踏入新一年，無人希望悲劇重演，惟事實擺在眼前，但願能化險為夷、先苦後甜。

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