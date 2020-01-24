華爾街分析：聯儲放水影響大於武漢肺炎

外國傳媒報道，雖然武漢肺炎疫情惡化，但經濟學家分析歷史數據後，相信對股市影響短暫。

報道指出，2003年「沙士」爆發後，對中國及其他亞洲經濟體都造成衝擊，但隨着疫情逐漸受控，市場就開始反彈。

金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar指出，由於目前全球一體化，加上中國經濟也較2003「沙士」時與全球更緊密，疫情如何發展難以預料。不過，他也提到，2003年「沙士」爆發時，美股剛從熊市走出來，也讓美股在2003年第一季跌至低位，並正式結束熊市。

他認為，若疫情沒有進一步爆發，美股受到的衝擊將較中國股市為小，反而美國聯儲局下周公布資產負債表詳情，對金融市場的威力大於武漢病毒。

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