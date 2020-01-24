新股專輯：宋都服務集團遞上市申請

截至去年9月底止，該公司在管建築面積為395.1萬平方米，向27項物業(包括13項住宅物業及14項非住宅物業)提供物業管理服務，其中20項物業位處杭州。該公司亦提供非業主增值服務和社區增值服務。

據初步招股文件顯示，去年首9個月收益按年增加55.34%至1.37億元人民幣(下同)，其中物業管理服務佔近五成。期內溢利則按年增加34.69%至1,942.5萬元。

該公司收入對母企高度依賴，截至去年9月底止9個月，來自由宋都股份集團獨立開發和合作開發的物業收益，佔物業管理服務收益93.4%，涉及項目20個。

公司預期，集資所得將用於收購或投資在業務專注於向長三角地區或其他合適城市的物管公司；利用先進科技創建智慧社區，為業主和住戶開發移動應用程式；探索、擴展及擴大社區增值服務；營運資金及其他一般企業用途。

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