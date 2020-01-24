英特爾有啟示！美股乍現科網爆泡迹象

外國傳媒報道，美股出現了千禧年科網爆泡的迹象！英特爾(Intel)就是一例。它的股價於周五(24日)美股開市前延長交易時段急升5%，主因是業績勝預期及上調了今年首季的盈利預測。

不過，該股股價目前已升至近20年最高，即千禧年科網爆泡前，似乎已反映了利好因素，而且有着一系列值得警惕的原因。英特爾首席財務官George Davis周四(23日)預計，上半年的總收入將比過去看到的更多。惟該公司亦表示，2020年將面對更多挑戰。

看淡英特爾前景的Rosenblatt Securities分析員Hans Mosesmann表示，公司給予市場的信息有好有壞，短期而言，股價表現可能理想，但投資者必須知道，買股票是買其前景，而不是因未來半年好而忽略長期有轉弱的迹象。

回看英特爾於去年第4季每股盈利1.52美元，高於市場預期1.25美元；收入達202.1億美元，亦好過市場預期192.3億美元。該公司預期，今年第一季每股盈利1.3美元，收入190億美元，亦好過市場預期1.04美元及171.9億美元。

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