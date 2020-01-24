好難冧市？瑞銀94%貴客料今年投資賺錢　仍揸1/4現金

外國傳媒報道，瑞銀財富管理的調查顯示，約4,800位受訪有錢投資者中，94%預期今年投資會錄得正回報，約2/3對他們本身所處地區的股市前景樂觀，當中以美國的比率最高，主要理由包括中美貿易關係改善、企業盈利增長、新興市場經濟擴張，以及科技創新步伐加快。

今次調查於去年12月19日至今年1月12日進行，結果遠比上次去年10月時樂觀，當時逾半受訪者預期，市場於2020年前將出現重大拋售，但目前只有6%預期今年回報負增長。

調查亦顯示，有關客戶約1/4資產為現金，略低於之前水平。

瑞銀財富管理副主席Paula Polito表示，客戶對今年取得回報的預期高企，對經濟和股市持續增長的樂觀情緒上升，但地緣政治事件隨時會對樂觀氣氛造成打擊。事實上，今次調查亦未反映最近武漢肺炎爆發和蔓延，對市場和經濟構成的潛在影響。

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