全球經貿戰：孤立美國？16國組聯盟冀善用WTO機制

外國傳媒報道，歐盟及包括中國、澳洲、加拿大、墨西哥、巴西、智利、南韓、新西蘭在內的16個國家將組成聯盟(不包括美國)，利用世界貿易組織(WTO)的申訴和仲裁系統來解決貿易爭端，以臨時取代因美國而陷入癱瘓的WTO進程。

根據歐盟委員會發布的聯合宣言指出，「我們將把應急措施落實到位，從而可就WTO對我們之間爭議的專家組報告提出申訴。」

鑑於世貿組織的上訴機構停擺，上述進展標誌着歐盟解決國際貿易爭端的後備計劃取得進展。協議是世貿組織代表在瑞士達沃斯的世界經濟論壇間隙所達成的。

聲明指出，「我們相信，世界貿易組織的爭端解決系統運作正常，對於基於規則的貿易體系來說至關重要，獨立、公正的申訴平台必須仍是其必備的特徵之一。」

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