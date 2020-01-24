夜市UPDATES：美確診第二宗武漢肺炎　標指倒跌

美國確診第二宗武漢肺炎，另有63人列在監察名單，消息拖累美股。道指現報29,192點，升32點；標指倒跌4點，報3,321點；納指報9,411點，升8點。

【23:01】雖然武漢肺炎疫情持續在全球擴散，但美股未太驚，早段依然上升，並挑戰歷史高位。道指現報29,244點，升84點或0.29%；標指報3,327點，升2點或0.07%；納指報9,436點，升33點或0.36%。俗稱「恐慌指數」的VIX指數報12.96，遠低於長期平均值20水平，反映市場未恐慌。

港股方面，期貨夜市已「收爐」，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指則現報27,941點，輕微低於周五(24日)現貨收市27,949點。不過，由於港股下周三(29日)才復市，目前參考價值不大。

至於商品市場，由於投資者繼續憂慮武漢肺炎會影響需求，油價跌幅進一步擴大，紐約期油最多跌幅達1.74%，報每桶54.62美元，創去年12月3日以來新低；布蘭特期油一度跌1.61%，低見每桶61.04美元，刷新去年12月4日以來低位；現貨黃金現報每安士1,561.33美元，跌0.1%。

有分析指出，美股出現了千禧年科網爆泡的迹象！英特爾(Intel)就是一例。它的股價於周五(24日)急升半成，主因是業績勝預期及上調了今年首季的盈利預測。不過，該股股價目前已升至近20年最高，即千禧年科網爆泡前，似乎已反映了利好因素，而且有着一系列值得警惕的原因。英特爾首席財務官George Davis周四(23日)預計，上半年的總收入將比過去看到的更多。惟該公司亦表示，2020年將面對更多挑戰。

看淡英特爾前景的Rosenblatt Securities分析員Hans Mosesmann表示，公司給予市場的信息有好有壞，短期而言，股價表現可能理想，但投資者必須知道，買股票是買其前景，而不是因未來半年好而忽略長期有轉弱的迹象。

回看英特爾於去年第4季每股盈利1.52美元，高於市場預期1.25美元；收入達202.1億美元，亦好過市場預期192.3億美元。該公司預期，今年第一季每股盈利1.3美元，收入190億美元，亦好過市場預期1.04美元及171.9億美元。

另外，金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar指出，由於目前全球一體化，加上中國經濟也較2003「沙士」時與全球更緊密，疫情如何發展難以預料。不過，他也提到，2003年「沙士」爆發時，美股剛從熊市走出來，也讓美股在2003年第一季跌至低位，並正式結束熊市。

他認為，若疫情沒有進一步爆發，美股受到的衝擊將較中國股市為小，反而美國聯儲局下周公布資產負債表詳情，對金融市場的威力大於武漢病毒。

【22:34】歐洲最新製造業數據改善，抵銷武漢肺炎疫情擴散的負面消息，美股周五(24日)早段跟隨歐股向上，道指高開128點，報29,288點，納指漲48點，至9,451點，創出新高。

英特爾受惠個人電腦及數據中心對晶片的需求，去年第4季經調整後每股賺1.52美仙，銷售增加8%至202.1億美元，兩個數字均勝預期。英特爾亦預測，今季業績好過預期，刺激股價周五早段報666.91美元，漲5.64%。

另外，博通(Broadcom)與蘋果公司(Apple Inc.)簽訂總值150億美元晶片供應協議，博通股價漲3.61%至331.21美元，Apple股價亦升0.52%至320.89美元。券商Wedbush Securities分析員看好Apple市值到2021年底升抵2萬億美元，目標價400美元，冠絕華爾街，主要預期5G帶動iPhone換機「超級周期」及服務業務增長前景理想。

此外，有分析員指，疫情爆發可能導致亞洲區消費者減少外出睇戲，而留在家觀看視頻串流，刺激Netflix股價周四急升超過7%，創逾一年最勁，周五早段報346.86美元，回吐0.78%。

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