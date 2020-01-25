東方日報B2：港股慘豬 歷來最差
2020年01月25日 00:31
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恒指在豬年最後一日微升40點。（中新社）
中國移動(00941)發力下，港股在豬年最後一個交易日先跌後回穩。儘管如此，在中美貿易戰反反覆覆，加上社會亂局及近日疫情拖累下，恒指於剛過去的豬年「有波幅無升幅」，累計微跌40點或0.14%，打破之前四個豬年均有雙位數回報的紀錄，成為史上最差豬年。
港股周五只有半日市，恒指開市微升26點後，未幾曾倒跌134點，低見27,774點，但尾段曾升68點，高見27,977點，收市漲40點，報27,949點。國企指數早段曾挫67點，低見10,884點，惟之後曾升36點，高見10,988點；收市升23點，報10,976點。港股總成交額逾473億元，沽空額約62億元，沽空率13.12%。
中移周四宣布擬採納股票期權激勵計劃，以吸引、激勵及保留核心骨幹員工。儘管有待股東及國資委通過，惟已獲券商唱好，日資野村認為，計劃可望讓員工及股東利益更為一致，繼而提高經營效益及激發業務潛力。
該行亦看好中移5G業務及其企業市場的發展動力，重申中移是中資電訊股首選，維持90元目標價及「買入」評級。中移股價曾漲2.65%，收市仍升2.5%，報69.7元，為恒指及國指表現最佳成分股。
儘管豬年港股表現反覆，惟最強表現最佳的五隻藍籌股，仍為投資者帶來介乎32.98至80.77%回報，依次為舜宇光學(02382)、中國生物製藥(01177)、創科實業(00669)、石藥集團(01093)及瑞聲科技(02018)。國指最強成分股則為安踏體育(02020)，累漲79.48%。
中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛指，港股後市關鍵因素是武漢肺炎疫情，若新增個案增加及範圍擴大，跌勢就未完結，上漲動力有限，屆時應該減磅，餐飲股、旅遊股、航空股、地產股不宜沾手，直至「過多兩日就冇事先買番轉頭」。如果疫症無嚴重衝擊中國經濟，業務不靠人與人親身接觸的股份，例如騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)問題不大。
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