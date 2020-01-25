東方日報B2：港股慘豬　歷來最差

港股周五只有半日市，恒指開市微升26點後，未幾曾倒跌134點，低見27,774點，但尾段曾升68點，高見27,977點，收市漲40點，報27,949點。國企指數早段曾挫67點，低見10,884點，惟之後曾升36點，高見10,988點；收市升23點，報10,976點。港股總成交額逾473億元，沽空額約62億元，沽空率13.12%。

中移周四宣布擬採納股票期權激勵計劃，以吸引、激勵及保留核心骨幹員工。儘管有待股東及國資委通過，惟已獲券商唱好，日資野村認為，計劃可望讓員工及股東利益更為一致，繼而提高經營效益及激發業務潛力。

該行亦看好中移5G業務及其企業市場的發展動力，重申中移是中資電訊股首選，維持90元目標價及「買入」評級。中移股價曾漲2.65%，收市仍升2.5%，報69.7元，為恒指及國指表現最佳成分股。

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