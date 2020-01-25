美股收市：道指跌170點　納指結束6周連升

歐美地區陸續出現新型冠狀病毒肺炎個案，投資避險情緒升溫，美國股市周五(24日)下挫。道指高開70點後持續受壓，最多曾跌316點，收報28,989點，跌170點或0.58%。標指收報3,295點，跌30點或0.9%；納指收報9,314點，跌87點或0.93%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌1.22%、1.03%、0.79%。納指結束連續6周升幅。

金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar指出，由於目前全球一體化，加上中國經濟也較2003「沙士」時與全球更緊密，疫情如何發展難以預料。不過，他也提到，2003年「沙士」爆發時，美股剛從熊市走出來，也讓美股在2003年第一季跌至低位，並正式結束熊市。

他認為，若疫情沒有進一步爆發，美股受到的衝擊將較中國股市為小，反而美國聯儲局下周公布資產負債表詳情，對金融市場的威力大於武漢病毒。

個股方面，英特爾受惠個人電腦及數據中心對晶片的需求，去年第4季經調整後每股賺1.52美仙勝預期，股價周五上漲8.13%，創近20年最高，重返千禧年科網爆泡前水平。

博通(Broadcom)與蘋果公司(Apple Inc.)簽訂總值150億美元晶片供應協議，博通股價收漲1.36%；Apple股價則挫0.29%。

有分析員指，疫情爆發可能導致亞洲區消費者減少外出睇戲，而留在家觀看視頻串流，刺激Netflix股價周五逆市升1.02%。

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