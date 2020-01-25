一波未平一波又起！傳波音擬再削夢想客機產量

外電引述消息報道，美國聯邦航空局(FAA)對飛機製造商波音公司近幾周在實現關鍵問題上的進展感到滿意，FAA局長對航空公司透露，政府可能於年中前批准波音737 MAX的復飛，但未有設定時間表。

然而，一波未平一波又起，市傳波音在面對需求疲弱的情況下，或再次考慮削減787夢想客機的產量。外電引述消息指出，波音高層正研究是否將787夢想客機的每月產量，在去年10月宣布的減產基礎上再削兩架，至每月10架。惟最終決定尚未作出，公司可能最早在下周發布業績時披露有關的新生產計劃。

就此，波音發言人Chaz Bickers表示，公司維持嚴格的費率管理流程，會考慮到一系列的風險和機會，將繼續評估需求環境，並在將來進行適當的調整。

波音正尋求應對寬體飛機銷售放緩的問題，惟消息指出，公司難以說服航空公司允許其加快交貨速度，以填補空餘的生產線。787夢想客機的起價約為2.5億美元，對深陷737 MAX危機的波音而言，該款機型的銷售放緩將限制公司重要的資金來源。787客機約佔公司去年噴氣式客機交付量的約40%。

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