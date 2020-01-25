【財星利是股】沈振盈：鼠年重點關注呢隻5G股…
2020年01月25日 09:00
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，祝各位讀者鼠年萬事勝意、身體健康，投資得心應手！
沈大師給大家的利是股，乃京信通信(02342)。該股是內地主要的電訊設備供應商，製造電訊機站及天線，是最直接受惠於5G發展的股份。今年內地全速推動5G的發展，三大電訊商大幅加大了資本開支，其未來的收益勢必大幅增加。此股是5G發展的第一梯隊受惠股，雖然2019年上半年盈利只得8,200萬元，但按年已有290%增長，預期下半年盈利會因為基數效應而可望大幅增長。若參考2010年盈利高峰期，當年純利高達7.2億元。
他指出，若保守地單以當年此業績作參考，合理的目標價為6至7元。當然，今次的5G發展，理論上要投入的資本開支會更加大，京信通信受惠更多。以現價計，上望的空間頗大。
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