【財星利是股】沈振盈：鼠年重點關注呢隻5G股…

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，祝各位讀者鼠年萬事勝意、身體健康，投資得心應手！

他指出，若保守地單以當年此業績作參考，合理的目標價為6至7元。當然，今次的5G發展，理論上要投入的資本開支會更加大，京信通信受惠更多。以現價計，上望的空間頗大。

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