1周10大驚奇：鼠年世界金融大局似2018年？

今天是大年初一，《1周10大驚奇》恭祝大家「驚喜處處，奇趣無窮！」回顧去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行，結果美股依然高位徘徊，港股則受累於武漢肺炎疫情影響，嘔凸了今年以來的升幅，更打破了豬年例升的傳統。若以異象看，或許股市的調整期已展開了，踏入鼠年宜先多加觀察。

【1、異象：鱷王「真燈神」 似足2018年？】

踏入2020年，全球股市在1月上半月升浪依然勇猛，已令不少人回想起2018年1月也是如此。就在兩年前，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)認為，繼續持有現金的投資者將會「覺得自己非常愚蠢」，結果成為「燈神」，皆因全球股市自當年2月起就大幅調整。

想不到的是，他今年又重蹈覆轍，名副其實成為「真燈神」！他在周二(1月21日)接受外媒訪問時表示，「現金是垃圾」，建議投資者持有一個全球性多元化的資產組合，包括一些黃金。

他指，現時仍有很多資金是現金，警告投資者應減持現金，因為央行不斷「印銀紙」。雖然達利奧認為今年經濟不會衰退，但由於貨幣政策寬鬆，在未來經濟下行時，央行解決危機的有效性將會下降。

結果此話一出，全球股市本周就冧！事實上，「鱷王」2018年的話，早已勾起部分分析員的回憶，當中，華爾街「老兵」、The Macro Tourist blog專欄作家Kevin Muir認為，目前市場正正認為「持現金非常愚蠢」，有機會迎來類似2018年般的痛苦調整。

若達利奧是「真燈神」，那麼，他認為投資者應遠離比特幣，又會否成為2020年最大升幅的資產呢？

【2、A股2018年出現此異象後 今次又重演冧市？】

除了「鱷王」，A股本周又應驗了一個冧市異象！就是基金狂熱。

回看本周初有報道指出，自今年1月以來，內地主動型股票基金發行總規模已達近465億元人民幣，平均發行佔有率38.7億份，創2015年以來最高；當中更有自2018年1月以來，首隻發行額達百億規模以上的基金。

回看2018年1月，百億規模以上的新基金重現市場，基金熱賣曾引起監管機構關注，當時監管機構曾要求關注導致權益類基金熱銷的「非理性」因素。當時的分析認為，監管機構擔心股市一旦大跌，基金將面臨較大的贖回壓力。就在監管警示風險不久，滬綜指見頂回落，當年跌幅25%，為2008年以來表現最差的年份。(本文附圖一)

在本周初，此報道出現後，市場人士仍在爭論今次情況不同，甚至可能是「牛市開端」，結果全周「埋單」A股狂跌。

【3、沽空大師警告：股市出現了科網爆泡徵兆】

A股有異象「應驗」，美股似乎亦開始「叫胡」！專門主打沽空、作為股票交易所買賣基金(ETF)看跌組合管理人的Ranger Alternative Management資產組合經理Brad Lamensdorf本周警告，投資者不要做「豬」，別被投資銀行不斷餵養！反之，應要一切小心，因股市出現了2000年科網爆泡前的徵兆。

股市「牛市」的末段往往伴隨着新股狂潮，但由於新股太多，當中一定夾雜着混水摸魚的劣質企業，又或估值過高，令新股上市後股價因「潛水」而導致投資者蝕錢的比例增多。從本文附上的圖可以看到，目前的狀況就猶如1999年，是「明顯到達了警戒線」！

數據顯示，在健康護理板塊中，有42%新股蝕錢；科技板塊亦有17%蝕錢。這些都是目前市場的熱門概念股。(本文附圖二)

Lamensdorf說：「一般來說，牛市末段的新股定價會很進取，未上市就估值過高。它們之所以能貴價上市，就是因為投資者失去了理性，買股只為概念，不是為真實的基本因素。」

【4、「神準」美股大好友也警告要調整了】

淡友看衰很平常？其實，連「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、至今仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)也警告，雖然道指於1月內仍有望升至3萬點歷史紀錄，惟這種「虛耗式上升」的市況難以持續太久。

值得留意的是，他早於去年11月表示，只要中美貿易戰能「休戰」，美股將出現雙位數升幅，並會帶挈全球股市。目前回看可謂已言中了。

他指出，目前道指升幅有點過多，速度也有點快，問題隨之出現了，就是股票價格實在太貴，尤其是市場開始出現「驚死買唔切」、「有買貴冇買錯」的情緒，讓他感到有點擔心。

因此，他警告，儘管股市仍可能有一些上升空間，但市場已愈來愈容易大跌10%，「任何一件小事都可以令情緒逆轉，例如企業盈利令人失望，而任何一項負面事件，都會令市場變得脆弱，伊朗衝突徹底結束並解決了嗎？歐洲或其他地方沒有需要擔心的嗎？」

他又警告，今年11月美國總統大選正成為嚴重的風險因素，「不確定性很大。如果民主黨橫掃總統和參議院，我認為將對市場非常不利，因民主黨將取消特朗普的企業減稅政策。」

【5、華爾街重量級人物警告：主權債有泡沫】

除了股市「高危」外，被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)本周也警告，目前金融市場的唯一泡沫是「主權債務」。

他在瑞士達沃斯世界經濟論壇中，被問到目前金融市場是否有泡沫時，說：「只有主權債！未來最大的驚訝將是通脹。目前市場人士認為全球央行可以為所欲為，但事實是他們不能。他們很聰明，會研究所有事實，以找出解決方法，但通脹將是一個巨大的負面驚喜。」

事實上，目前美國政府估計2020年度財政赤字達1萬億美元，而截至去年12月底止的首財季(美國財政年度是每年的10月1日起)赤字已達3,570億美元，正朝着自2012年以來首次突破1萬億美元之路前進，可想而知危機有多大。

就在此時此刻，美國財長姆紐欽表示，即使美國政府財政赤字有上升趨勢，但白宮已開始進行第二輪減稅計劃(減稅2.0)。

不過，市場擔心美國國債已升至23萬億美元以上，加上年度財政赤字超過1萬億美元，是否能承受得住更高的債務？就此，姆紐欽說：「毫無疑問，我們需要減慢政府開支，因為我們不能持續地讓財赤增加。不過，總統認為我們需要持續有動機地為中產着想，因他們的稅項是歷史高水平。我們已試過大幅減稅，這是可以持續地做的。」

【6、動盪十年！全球形勢似「1920年代大蕭條」】

其實，美國這樣做，似有「玩火」之虞！連立場中肯、負責監察全球貨幣及相關政策的國際貨幣基金組織(IMF)總裁奧爾基耶本周也表示，中美簽署首階段貿易協議後，不利全球經濟展望的不確定性雖然降低，但由於只是「過渡」協議，令不確定性仍然存在，對投資者的影響尚未完全解除。

她更指出，全球經濟仍面臨重演「大蕭條」的風險，主因是貧富懸殊及金融業不穩定，該組織最新研究是將目前經濟形勢與「1920年代大蕭條時期」相提並論，並發現類似趨勢已開始，最值得留意的是貧富差距擴大！「1920年代」初期是美國經濟繁榮期，但末期就發生了史上著名的1929年華爾街特大股災，之後更爆發第二次世界大戰。

她又稱，氣候暖化風險及貿易保護主義等問題浮現，意味未來十年社會恐動盪頻仍，金融市場波動加劇，「不確定性提升」將是未來十年的主題。

【7、央行之母警告：「綠天鵝」逼近恐觸發全球金融危機】

除了全球主要機構IMF外，有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)本周更出了一本書，警告氣候變化有可能引起「綠天鵝」事件，繼而觸發系統性金融危機，除非各國政府能採取應對措施防範這些風險。

該機構藉用市場熟悉的「黑天鵝」概念，提出了「綠天鵝(green swan)」的說法，來描述超出常規預期範圍、且具有廣泛或極端影響的不良事件。

BIS副總經理Luiz Pereira da Silva表示，綠天鵝或「氣候黑天鵝」具有典型「黑天鵝」的許多特徵。不過，「綠天鵝」不同於「黑天鵝」，因當中有確定性因素，即氣候變化的風險有一天會成真，可能會較金融危機給人類造成更大危害，具有引發更複雜和不可預測的連鎖反應風險。

事實上，目前全球正經歷有紀錄以來最溫暖的十年，愈來愈多的央行也呼籲要更好地準備氣候變化可能引發的金融相關風險。

法國央行行長Francois Villeroy de Galhau在這本書的前言中指出，為了順利駛過這些驚濤駭浪，採用更為整體性的思維至關重要。

他們的分析重申了經常提出的論點，即僅靠央行無法提供所需的解決方案，同時也承認氣候變化可能將央行帶入未知水域，這是傳統模型幾乎無法告訴他們的，必須謹慎決策予以應對。如果坐着不動，等待其他政府機構採取行動，他們可能會面臨無法履行自己使命的真正風險。

許多央行已作出努力，他們通過壓力測試來監測與氣候相關的風險，將環境、社會和治理準則納入養老基金，或與銀行合作披露碳密集的風險敞口，以評估潛在金融穩定風險。

Villeroy說，這些仍遠遠不夠。他說：「最嚴酷的現實是我們都在輸掉應對氣候變化的鬥爭。」他支持歐洲央行可能在即將到來的戰略評估中，進行討論的兩個解決方案：將氣候變化納入所有的經濟和預測模型，並全面改革抵押框架，以反映與氣候相關的風險。

他指出，如果各央行要在氣候變化時代保持金融和價格穩定，那麼，幫助調動所有需要的力量來贏得這場戰鬥，將符合他們的利益。

【8、咁多危機點應對？特朗普話「跟佢搵食」】

既然全球危機處處，怎應對好呢？美國總統特朗普話有計！他本周繼續宣揚其「美國優先」策略，更指「目前是樂觀的時候，而不是悲觀的時候」。他又稱，雖然美國聯儲局加息速度過快，減息速度過慢，但美國經濟仍取得了較高的增速。

他在發表講話時提到，由美國的繁榮是世界上不可否認的、空前的、無與倫比的！美國實現了這驚人轉變，不是通過對少數幾個政策進行微小改變，而是採取了一種完全以美國工人福利為中心的全新方法。

他說：「我們在稅收、貿易、監管、能源、移民、教育等方面做出的每個決定，都集中改善美國人的生活。只有政府將本國公民放在首位，人民才能充分投資於國家未來。」

他表示，正因上述政策，導致與中國、歐盟和墨西哥等長期經濟夥伴發生激烈的貿易戰，但同時伴隨着美國經濟增長好過預期，以及失業率處於歷史低位和股市持續穩定的紀錄。

因此，他說：「我今天就敦促其他國家效仿我們為榜樣，使您的公民從官僚機構的沉重負擔中解放出來。您必須按照自己的方式經營自己的國家。」

【9、咁多危機點應對？特朗普話「負利率掂」】

除了教路外，特朗普再次撐負利率！其言論再次與美國聯儲局主席鮑威爾相違背。

他說：「即使現在美國是世界上最強大的經濟大國，但距離絕對最強不是很近。我們被迫與那些獲得負利率的國家競爭，是一個非常新的事物。意思是他們向人借錢反而會得到報酬，這是我很快就會習慣的。我愛它！」

他又說：「儘管如此，我們仍在許多不同領域中擁有最好的數字。(正利率)是一種保守的做法，反映我們具有巨大的上升潛力。」

論到救市，他提到會在90天內推出減稅計劃，同時又「改口風」，向歐盟釋出善意，表示如果需要對歐洲徵收關稅，將會感到驚訝。至於上述提到的氣候威脅，他形容為「末日論經常有人說，毋須大驚小怪」。

他又揚言，如果聯儲局在2019年減息3次之前的加息速度不是那麼快，股市將升得更高，「如果冇加息，美國經濟增長已近4%，道指會再升5,000至10,000點，但被加息抹殺了，這是重大錯誤。」

不過，「國際大鱷」索羅斯(George Soros)卻嚴厲批評特朗普，在11月大選前出盡招數「力谷」美國企業及股市，可能會引爆經濟災難，更警告「好日子」只餘下10個月！

【10、唔止港人難退休 日本人70歲也想做】

事實上，全球央行「放水」超過10年，資產價格愈升愈有，對一般打工仔而言絕非「喜訊」，皆因退休成本只會再升。目前無論是香港或日本，也面對着「不能退休」的困局...

●港人冀61歲引退 但需要500萬

香港投資基金公會本周公布一項退休調查報告顯示，大部分在職受訪者以「退休」為首要投資目標，逾半受訪者表示希望61歲退休，並預計需要超過500萬元來支持退休生活。調查顯示，在職人士平均在32歲就會開始為退休作打算，並預期花14年的時間達到退休目標。雖然受訪者理想平均退休年齡為61歲，但普遍預計於64歲才能退休。

友邦香港亦公布理想退休生活調查，發現受訪港人冀擁339萬港元作退休之用，而理想退休年齡平均為61歲。不過，有66%受訪者面對退休儲備不足問題，即是約每3個受訪者，就有2個「唔夠錢」退休，而且儲備缺口高達201萬元，創歷次調查新高。

調查指，「儲備不足人士」將面對兩種情況，第一是延遲10年退休，變相繼續工作至71歲，或需將每月生活費削減達8,696元。另外，受訪者亦出現「儲得少」及「儲得遲」現象，每月撥作儲蓄或投資以實現退休計劃的金額，較上期調查減少8%，至5,289元。

有46%受訪者亦表示，未有明確退休儲蓄或投資計劃，預計平均要到48歲才開始部署。

●日本人70歲都想再做

除了港人退休有難度外，日本也如此！有調查顯示，37%日本人想工作到70歲以上，該比例較上次調查相比增加了9%。

其中，有16%受訪者表示，想工作到75歲以上；有21%想要工作到70至74歲；有26%想工作到65至69歲者；想工作到日本法定年齡60至64歲左右的受訪者佔14%；想工作到59歲以下的最少，僅有4%。

調查也發現，愈接近退休年齡階段的人，愈希望不退休。有45%年齡達70歲區間的受訪者回答「想工作到70歲以上」時，表示願意繼續工作；60歲區間佔54%；30至50歲區間佔30%；18至29歲區間最少，僅佔18%。「打算工作到70歲以上」的受訪者中，以男性比例居高。

值得留意的是，對晚年生活感到不安的比例高達76%，當中71%擔憂「健康問題」；68%擔憂「生活資金等經濟問題」。

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