【財星利是股】陳蓓敏：押注港交所及阿里巴巴
2020年01月25日 11:00
東網電視更多新聞短片
鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏表示，恭祝各位讀者新春大吉，福星高照，萬事如意！
恒指年初開局至今，走勢尚算不俗，依着10天和20天線而行。年內恒指上行阻力為31,000點，技術上若失守28,000點關口，料見深度下探26,800點水平，也正是吸納好時機。今年為美國選舉年，屬多事之秋。恒生指數公司就同股不同權公司及第二上市公司「染藍」作諮詢，結果將在5月公布。建議候低吸納港交所(00388)和阿里巴巴(09988)。其中，港交所阻力位在318元，支持位在238元；阿里巴巴阻力位在250元，支持位在193元。
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082，其及其客戶持有港交所，其客戶持有阿里巴巴)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。