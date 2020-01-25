【財星利是股】黃國英：鼠年港股反覆偏好 留意阿里系股份
2020年01月25日 12:00
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黃國英
今日是大年初一，豐盛金融資產管理董事黃國英(英Sir)跟東網讀者拜年：「祝大家鼠年行好運，股市大豐收！我預期鼠年港股波動性增加，但走勢會反覆偏好，因近兩年，中港面對不少挑戰，指數已經試了一些支持位出來，現時情況開始好轉。另這段時間，內地推出刺激經濟措施，A股逐步被納入國際指數，對引入外資有幫助，所以預期今年股市反覆偏好。」
「鼠年利是股方面，偏向阿里系。阿里巴巴是大熱，唯一不好是一手入場費較貴，需要較大封利是才可入場。看好阿里的雲計算業務前景，並可在中國複製亞馬遜的成功生意模式。如果大家嫌阿里太貴，可考慮同系的阿里健康(00241)，市場對其網上藥物分銷有憧憬，料會是較強的二線新經濟股。」
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