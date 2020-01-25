【財星利是股】黃國英：鼠年港股反覆偏好　留意阿里系股份

今日是大年初一，豐盛金融資產管理董事黃國英(英Sir)跟東網讀者拜年：「祝大家鼠年行好運，股市大豐收！我預期鼠年港股波動性增加，但走勢會反覆偏好，因近兩年，中港面對不少挑戰，指數已經試了一些支持位出來，現時情況開始好轉。另這段時間，內地推出刺激經濟措施，A股逐步被納入國際指數，對引入外資有幫助，所以預期今年股市反覆偏好。」

－－－－－－