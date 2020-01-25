美國政府內鬨　傳收緊限制華為新規提案暫時擱置

美國商務部長羅斯日前指將出台新規，對中國科技巨企華為的供應商施加更多限制，不過，特朗普政府似乎對進一步限制華為存在分歧，有關提案或將暫時擱置。

外電引述消息指出，美國國防部和財政部反對針對華為的美國供應商收緊限制提議。就此，國防部長埃斯珀在沒有提及華為的名字下，指政府跨部門討論修改規定的提案時，總是有來回變化。他又稱，任何限制通常都必須考慮對美國公司的影響，並「維持那些公司的供應鏈和維繫那些創新者」。

據報國防部擔心，限制美企與華為的商業往來，將損害美企的利潤，從而導致研究經費的下降，不利美企的技術競爭力；財政部未來數周就華為及其他與中國相關的問題召開會議。

另外，美國國防部發言人Jonathan Hoffman稱，中國技術進入美國系統的危險「是真實的」。

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