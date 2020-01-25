美國料中國擬豁免更多關稅　惟對華大豆出口依然低迷

美國財政部長姆紐欽在瑞士達沃斯透露，作為增購美國商品服務承諾的一部分，預計中國將考慮豁免更多關稅。他又稱，美國必須慎重對待長期如何使用制裁這種方式，及其對美元的潛在影響。

中美兩國於1月15日簽署第一階段貿易協議，惟美國對中國大豆出口依然低迷。美國農業部周五(24日)發表報告顯示，截至1月16日當周，美國對華出口包括225,900公噸大豆，3,000噸豬肉和10,400包棉花。

市場上有很多人對有關數據表示懷疑。INTL FCStone首席商品經濟學家Arlan Suderman認為，大豆價格中沒有把需求增長前景反映在其中，如果購買量激增，那將是積極的影響。

根據中美首階段貿易協議，包括中國承諾購買數百億美元的美國農產品。事實上，中國加強與巴西等和美國構成出口競爭關係的國家的聯繫。分析人士表示，從長遠而言，中國將努力多元化食物進口來源。

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