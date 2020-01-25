【財星利是股】管泓姿：滬深三百ETF可脫穎而出
2020年01月25日 15:00
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華夏基金(香港)業務拓展部副總裁管泓姿表示，祝願各位股民鼠年財息兼收，一本萬利！
市況回暖，1月份有逾9億元人民幣新資金增持華夏滬深三百ETF(03188)，表現強於其他A50相關ETF及恒指ETF。歷年春節前後A股明顯上漲，一來市場資金相對較充裕，二來打工仔普遍獲花紅獎金，對風險偏好提升，而大戶亦在年初作部署，從而推高股市。
此外，農曆新年後不久就是「兩會」，市場普遍憧憬有利好經濟政策出台，故先行炒作。建議可留意華夏A國際通ETF(03197)，其主要追蹤入摩A股，兼顧藍籌及新興經濟體價值成長雙輪驅動特性，支持位10.7元，阻力位12元。
另外，數據顯示近月境外機構淨增持人民幣債券逾八百億元，單月增持量創半年新高，而同時人民幣匯率亦逐步回穩。投資者可考慮華夏政銀國債ETF(02813)(82813) ，支持位在117元水平，阻力位在121元。
華夏基金(香港)業務拓展部副總裁 管泓姿
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